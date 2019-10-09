Fatih Sultan Mehmet Han'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan ve Tuna'dan Roma'ya kadar her dağa, her ağaca isimlerini kanlarıyla yazan, krallara adaletin kılıcı olduklarını öğreten Akıncıların destansı hikâyesi olan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ üstlendi.

Senaryosu ve proje tasarımı da Mehmet Bozdağ'a ait filmin başrolünü Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu ile Levent Özdilek paylaşıyor. Bu isimlere Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Eren Vurdem, Seray Kaya, Selda Alkor, Cemal Hünal, Ogün Kaptanoğlu, Funda İlhan ve Sezgin Erdemir gibi isimler eşlik ediyor.