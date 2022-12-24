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Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' Habertürk TV'de başladı

Türkiye’nin ilk ve tek siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye', siyasal iletişimci, stratejist ve araştırmacı Faruk Acar’ın sunumuyla Habertürk ekranlarında izleyici ile buluştu. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele edeceği 'Lider Türkiye' programının bu bölümündeki konu asgari ücret...

Giriş: 24.12.2022 - 21:00 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' Habertürk TV'de başladı
HABERTURK.COM

Türkiye’de söz sahibi olmak isteyen, fikirlerine ve liderlik vasfına güvenen, yeni ve yıpranmamış yüzler ile halkı tanıştıracak olan 'Lider Türkiye'; zamanın ruhunu yakalayan, bugünü takip eden, ezberlerin dışında yeni söz söyleyeni bulmak için yola çıktı.

Habertürk TV'de şu anda canlı yayınlananilk bölümde konu asgari ücret.

GRUPLAR YEMEK MASASINDA

Her yaş grubundan farklı mesleklere sahip 16 yarışmacının tanıtılması ile başlayan programda yarışmacıların yer alacağı gruplar yemek masası ile belirlendi. Faruk Acar, yarışmacılardan Türkiye'nin farklı lezzetlerinin yer aldığı 4 ayrı yemek masasından birini tercih etmelerini istedi ve böylece 16 yarışmacı 4 gruba ayrılmış oldu.

GRUPLAR İSİMLERİNİ SEÇTİ

Yarışmacılar daha sonra oturdukları masaya bir isim belirledi. Bu bölümün konusu olan asgari ücreti de Faruk Acar, yarışmacılara tebliğ etti. Daha sonra "çözüm odası" adı verilen bölüme geçen gruplar, asgari ücret üzerine çalışmaya başladı.

16 YARIŞMACI KATILIYOR

Dörderli gruplar halinde 16 yarışmacının tez-anti tez oluşturarak yarışacağı programın sonuçları, zoom üzerinden gerçek zamanlı oy kullanacak halk jürisinin tercihleriyle belli olacak. Finalde kazanan yarışmacı 500 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

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