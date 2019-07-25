Doluluk oranı yüzde 100...

Terörün bitirilme noktasına geldiği Tunceli’nin huzur ortamına kavuşması ve Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in girişimleriyle Türkiye’de ilk defa düzenlenen çeşitli şampiyonalarla adını duyuran kentte dikkat çeken bir konseptle otel kuruldu.

5 YILDIZLI OTEL KONFORUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Turizm şehri olarak anılan Tunceli’de otellerin konaklama ihtiyacını karşılama konusunda yetersiz kalması üzerine Devletin teşviği ve Vali Sonel'in girişimleriyle Mardinli İşadamı Tacettin Yertüm, Munzur Çayı kıyısında 5 dönümlük arazi üzerine Türkiye’nin ilk çadır kamp konseptli otelini açtı. Bir ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmet vermeye başlayan kamp otel, odaları, restoranı ve ortak yaşam alanlarıyla 5 yıldızlı otel konforuyla dikkat çekti.

60 YATAK KAPASİTESİNE SAHİP, DOLULUK ORANI YÜZDE 100

çayı kıyısında yapılan doğa oteliyle ilgili bilgi veren sorumlulardan Sibel Turhan, kamping otel fikrinin firma sahibi Tacettin Yertüm tarafından ortaya konduğunu aktardı.

100 kişilik bir ekibin çalışmasıyla otelin 1 ay sürede yapıldığını anımsatan Turhan, "Toplam 30 çadır ve 60 kişilik yatak kapasitemiz mevcut. Gerek festival zamanı gerekse de normal zamanlarda odalarımız dolu. Müşteriler akşamları canlı müzik eşliğinde kapı önünde oturarak sohbet edebiliyorlar. Otelde restoranımız mevcut. Balık tutmak için yerler var. Otelimizi öteki yerlerden farklı kılan doğayla iç içe olması Munzur kıyısında olması ve temiz havası” diye konuştu.

ANTALYA'DAN TATİLE TUNCELİ'YE GELEN BİLE VAR

Hizmete açılan doğa otelin ilk günden itibaren yüzde 100 doluluk oranıyla çalıştığı belirtildi. Kentteki huzur ortamı nedeniyle başta komşu ve çevre iller Elazığ, Bingöl, Erzincan, Malatya, Diyarbakır gibi bir çok şehirden gelenlerin yanı Türkiye genelinden de de yoğun misafir ağırladığı öğrenildi. Özellikle Antalya İstanbul gibi sahil şehirlerinden de gelen müşteriler de doğa ile iç içe bir tatil keyfi yaşadıklarını aktardı.

İstanbul’dan tatil için gelen Lizge Hasbeyoğlu, “Burası doğasıyla, suyuyla meşhur bir yer. Otel odaları daha soğuk. Burada gelip oturabiliyorsun. Akşam camı, kapıyı açıp Munzur’u seyredebiliyorsunuz. O yüzden daha güzel” diyerek düşüncelerini aktardı.

Antalya’dan tatil için Tunceli’ye gelen ve kamp otelde kalan Duygu Erdivan ise, “Tatil için burayı seçtim ve çok memnunum. Antalya Olimpos’ta da Bungalovs evlerde tatil yapmıştım. Bu sene özellikle Tunceli’yi tercih ettim. Tunceli’de ilk kez bir tatil ortamı var oldu Türkiye’de. Ve artık deniz turizminden ziyade doğa turizmi tercih ediliyor. Ben de doğa turizmini tercih ediyorum. İyi ki geldim. İlk kez bu kadar memnun kaldım gittiğim tatil beldelerindeki bunu Tunceli’de yaşamış olmaktan çok mutluyum. Türkiye'mizin diğer illerinin de batı illeri gibi gelişmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.