Türkiye’de en çok seyredilen 10 yabancı korku filmi

3. HAYALET GEMİ (2002)

(Ghost Ship)

Bir pilot Alaska açıklarında Bering Denizi’nde gördüğü terk edilmiş gemiyi Arctic Warrior isimli kurtarma ekibine haber verir. Kaptan Sean Murphy (Gabriel Byrne) ve ekibi olay yerine vardığında, 1962’de kaybolduktan sonra bir daha haber alınmayan Antonia Graza adlı gemiyle karşılaşırlar. Gemiyi ilk bulan olmanın getirdiği imtiyazlar ve maddi kazanç beklentisi, onları heyecanlandırır ama olaylar tahmin ettikleri gibi gelişmez. Yaklaşık 20 milyon dolara mal olan film, çok iyi bir pazarlama ve tanıtım kampanyasıyla dünya genelinde 68 milyon doları aşkın bir hasılata ulaşmıştı. Türkiye’de ise beklentileri kat be kat aşarak herkesi şaşırtmış; hatta filmin gişe performansı, fragmanının çarpıcılığına bağlamıştı. Eleştirmenlerin hiç beğenmediği filmi Steve Beck yönetmişti. TÜRKİYE SEYİRCİ SAYISI: 607.453





