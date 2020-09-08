Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun "Şu an için birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz" açıklamalarından, “Yeterli önlem alınmazsa yaklaşan kış aylarında ikinci dalganın birinci piki yaşanabilir” anlamı çıkıyor ve bu, gelecekte tehlikeli günlerle karşılaşabileceğimize işaret ediyor. Covid-19’un yayılımının sıcak aylarda azalacağı veya biteceği tezi, yaz mevsiminin sona ermesiyle tamamen çürüyor. Buna karşın tüm bilim camiası virüsün yayılımının kış mevsiminde daha da artacağına inanıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, “Bilim insanları kış aylarında ortaya çıkması muhtemel ikinci bir Covid-19 dalgasının gerçekleşmesinin daha ölümcül sonuçları (mortalitenin çok daha yüksek) olabileceği düşüncesindeler. Dünya genelinde araştırmacılar, yeterli önlem alınmaz ve aşı bulunmazsa Kasım ayından başlayarak salgının tüm dünyada zirve yapacağı ve hastaneler ile yoğun bakım ünitelerinde ciddi sıkıntılar yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Buna karşın bilim insanları, halkın yeterli önlemleri alması ve dikkatli olması durumunda bu riskin azaltılabileceğine inanıyor” diyor.

PANDEMİNİN NASIL SEYREDECEĞİNE DAİR BELİRSİZLİK VAR

Bilim insanları tarafından yayımlanan bir raporda, Covid-19 pandemisinin bu kış nasıl seyredeceğine dair halen bir belirsizlik bulunuyor. Bu raporda, virüsün daha soğuk koşullarda daha uzun süre hayatta kalabileceği ve insanların içeride daha fazla zaman harcadıklarında yayılma olasılığının çok daha yüksek olduğu ortaya konuyor. Virüsler genellikle soğuk hava ve dış ortamlarda canlılıklarını daha uzun süre koruyor. Kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi nedeniyle hava sirkülasyonunun azalmasının, Covid-19’un etki ve bulaştırıcılık oranının artışına yol açacağı konusunda veriler bulunuyor. Ancak hastalığın kış mevsimindeki etkisinin, hava koşullarından mı yoksa insan davranışından mı kaynaklandığı tam olarak bilinmiyor. Covid-19’un bir insandan diğerine geçmesini engellemede; Hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekiliyor.

MÜMKÜN OLAN İŞYERLERİNDE UZAKTAN ÇALIŞMA DEVAM ETMELİ

Kış aylarında, özellikle kapalı mekanlarda ki risk artışı düşünüldüğünde, bunu sağlayabilecek işyerlerinin, çalışanlarına iş yerinden uzakta uygun çalışma koşulları sağlamasının bu riski azaltacağına dikkat çekiliyor.

ÇOCUKLARINA AŞI YAPTIRMAYANLAR KENDİLERİNİ AŞILATIYOR

Prof. Dr. Vefik Arıca, tehlikeyi azaltma konusunda, “Kış aylarında hastane yükünü azaltmak için, oluşabilecek pnömokoklara karşı geliştirilen zatürre aşısı (pnömokok aşısı) ile gribe karşı (influenza aşısı) geliştirilen aşıların özellikle riskli gruplara yaptırılmasında yarar var” diyor ve devam ediyor; “Türkiye'de şu an çocuklarına aşı yaptırmayan 40 bin civarında aile bulunmakta. Bu aşısız çocuklar hem ülkemiz hem de dünya için ciddi risk oluşturuyor. Konunun ilgi çekici bir diğer boyutu, Türkiye'de bu dönemde çocuklarına aşı yaptırmayı kabul etmeyen yaklaşık 40 bin ailenin büyük çoğunluğunun, kendilerine pnömokok ( zatürre) ve grip aşısı yaptırmak için başvurmuş olmalarıdır. Çocukları için bir hak olan aşıyı red ederlerken kendileri için zatürre aşısını gönül rahatlığıyla yaptıran ebeveynlerin, 6 ay üzeri olan tüm çocuklar ve erişkinlerin bu dönemde grip aşısı olmaları gerektiğini unutmamaları gerekmektedir. Covid-19’a karşı yeni bir tedavi veya aşı geliştirilene kadar bireysel olarak kendi sorumluluğumuzu yerine getirip gerekli önlemleri almamız şarttır.”