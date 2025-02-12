Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları yarın başlayacak

        Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları yarın başlayacak

        Adayların 12 Mart'a kadar başvuru yapabileceği, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2025 TR-YÖS/1) geç başvuruları ise 18-20 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınav 11 Mayıs'ta yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları yarın başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki üniversitelere daha fazla sayıda ve nitelikli uluslararası öğrenci kazandırmak amacıyla düzenlenen 2025 TR-YÖS/1, 60 ülkede ve 88 merkezde gerçekleştirilecek.

        Türkiye dışında toplam 59 ülkede ve 69 merkezde düzenlenecek 2025 TR-YÖS/1, Türkiye'de ise 18 ilde, 19 merkezde yapılacak.

        Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen uluslararası adayların girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2025 TR-YÖS/1, 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Sınava başvurular yarın başlayacak. Adaylar, 12 Mart'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden başvuruda bulunabilecek, geç başvurular ise 18-20 Mart tarihleri arasında alınacak.

        REKLAM

        2025 TR-YÖKS/1, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça olmak üzere 6 dilde düzenlenecek.

        Geçen yıldan itibaren devlet üniversiteleri uluslararası öğrenci kabulünde kendileri sınav düzenlemiyor. TR-YÖS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen IB, Abitur, GCE AL gibi lise not ortalamalarını kullanabiliyor. Vakıf üniversiteleri de TR-YÖS sonuçları ile öğrenci kabul edebiliyor.

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da kendi öğrenci kabulünde TR-YÖS'ü kullanırken, başvuruda bulunabilmek için şu şartlar gerekiyor: "Adayların lise son sınıfta olmaları veya mezun durumda bulunmaları koşuluyla, yabancı uyruklular, Türk vatandaşlığından çıkan yabancı uyruklular/mavi kartlılar, yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/çift uyruklular, lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C. uyruklular ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını yabancı bir ülkede tamamlayanlar."

        YÖK, TR-YÖS'ü, yabancı uyruklu adayların Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvurularında kolaylık sağlamak amacıyla başlatmış, ilk uygulama 2023 yılında gerçekleştirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Habertürk Anasayfa