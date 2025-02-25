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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye - Yunanistan: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Türkiye - Yunanistan: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında Yunanistan'ı ağırlayan A Milli Kadın Futbol Takımı, rakibini 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılara üç puanı getiren golü Elif Keskin kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 20:48 Güncelleme: 25.02.2025 - 20:48
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        Kadın Milliler, Yunanistan'ı devirdi
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        A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

        33. dakikada Türkiye 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta soldan topla hareketlenen Melike Pekel'in yerden uzak direğe sert ortasında, penaltı noktasının sağında meşin yuvarlağı kontrol eden Elif Keskin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-0.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve ay-yıldızlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

        Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne deplasmanda 1-0 mağlup olan milliler, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.

        Ay-yıldızlılar, grupta 3. maçını 4 Nisan'da deplasmanda Slovenya ile yapacak.

        Stat: Pendik

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        Hakemler: Miriama Bockova, Miroslava Pastorekova, Martina Ukropova (Slovakya)

        Türkiye: Selda Akgöz, Fatma Sakar, Gülbin Hız (Dk. 67 Kezban Tağ), Sejde Abrahamsson, İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Çal, Elif Keskin (Dk. 90 Miray Cin), Ece Türkoğlu (Dk. 81 Arzu Karabulut), Busem Şeker (Dk. 67 Kader Hançar), Melike Pekel

        Yunanistan: Giannakouli, Paterna (Dk. 70 Gkatsou), Palama, Kakambouki (Dk. 86 Vardali), Mitkou, Markou, Saich, Moraitou (Dk. 70 Ntarzanou), Sarri, Papatheodorou (Dk. 86 Pouliou), Koggouli (Dk. 46 Spyridonidou)

        Gol: Dk. 33 Elif Keskin (Türkiye)

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