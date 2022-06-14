Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili basın toplantısı, Mecidiyeköy'deki Fairmont Quasar Otel'de gerçekleştirildi.

Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cem Bölükbaşı, henüz daha yolun başında olduğunu belirterek, "Kolay olmayacak. Ekip olarak elimizden geleni yapıyoruz, her zaman kendimizi geliştiriyoruz ve o yüzden pozitifiz." diye konuştu.

Geçen ay Monako'da koşulan yarışla ilgili 24 yaşındaki pilot, "Daha önce Monako'ya gitmemiştim. İnanın, ne kadar simülasyon oynarsanız oynayın, ne kadar antrenman yaparsanız yapın, gerçekte Monako sokaklarında yarışmak çok farklı bir his. İzlemesi belki en keyifli yarışlardan değil ama yarışmak için oraya gittiğinizde, 'Bu pistin takvimde kalması gerekiyor.' diyorsunuz. Böyle bir atmosferi başka pistte hissetmemiştim. Benim için çok farklı bir deneyimdi." şeklinde görüş belirtti.

"Çıktığım en zevkli pist Bakü'ydü"

Yarışlarda Formula pilotlarını çok az gördüğünü ve yarışçılar arasında rekabetin büyük olduğunu anlatan Cem Bölükbaşı, şöyle devam etti:

"İlk yarışımda değil 10, 12. sıra, ilk sıraya çıksam bile 20 kişi olduğumuz için kimse gelip sana 'Çok iyisin' demez. Rekabet çok fazla. Pistin içi-dışı birbirinden farklı. Takım arkadaşım Enzo ile iyi bir arkadaşlığımız var. Yarıştan sonra sadece Enzo, 'Arkamda seni görünce şaşırdım, ne ara geldin?' dedi. Bende sadece simülasyon tecrübesi var. Diğer pilotlar burada 10-15 kere yarışmış. Onlar 5-6 senede ancak bu seviyede oluyor. Tecrübe farkı var ama yarışlar benim için iyi geçiyor. Hızlı pistler çok zevkli, mesela Barselona. Monako ise kocaman bir virajı dönüyormuşsunuz gibi. Hiç düzlük yok orada. Monako gerçekten sokak pisti gibi hissediliyor. Ama çıktığım en zevkli pist de Bakü'ydü. Burada yüksek hıza ulaşılıyor. Orada 330 kilometreyi aşan hıza ulaşıyorsunuz. Amaç farklı pistlerin hepsinde iyi olabilmek zaten."

Farklı serilerde yarışmak isteyip istemediği sorulan Cem Bölükbaşı, "İsterim, neden olmasın. Bu seneki en büyük şanssızlıklardan birisi, tüm yarışların aynı zamana denk gelmesi. Kurallar sebebiyle çok yasaklı şey var. Başka şeylerde spesifik araç olmadığı sürece yarışmaya izin yok. Şampiyonayı devam ettirmenizi istiyorlar." yanıtını verdi.

Charouz takımı adına mücadele eden Cem Bölükbaşı, bundan sonrası için küçük küçük hedeflerinin olduğunu ve gittikçe değiştiğini aktararak, "Puan savaşında kalabilirsem, her yarışta düzenli puan çıkarabilirsem çok iyi olur. Sezonda 6. yarışı yaptım. Daha önümüzde 8 yarış var. Pozitif bir sene sonuna gidebiliriz. Şu an hedefim puan barajında geriye düşmemek." ifadelerini kullandı.

"Bakü'de talihsizdim"

Yarışlara psikolojik olarak kendini nasıl hazırladığıyla ilgili soru üzerine Cem Bölükbaşı'nın "Bu sene giydiğimiz tulumların cepleri yok maalesef. Annem en çok bundan şikayetçi. Çünkü ceplere nazar boncuğu koyamıyor. Daha önce yarışlarda tulum ceplerine koyabiliyordu." sözleri, gülüşmelere neden oldu.

Mental olarak hazırlık sürecinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Cem Bölükbaşı, "Uzun bir sene, uzun bir yarış. Psikolojik olarak gerçekten pozitifim. Motor yarışlarında çok fazla kaza oluyor. Hafta sonu Bakü'de talihsizdim ama sadece benim başıma gelmiyor, çok sayıda kaza oluyor." diye konuştu.

"Formula 1'e çıksaydın ve takım arkadaşı seçecek olsaydın kimi seçerdin?" sorusuna, "Fernando Alonso ile takım arkadaşı olmak isterdim." cevabını veren Cem Bölükbaşı, Fernando Alonso'nun kendisine aynı zamanda akıl hocalığı yapmasını istediğini de dile getirdi.

Cem Bölükbaşı son olarak, bir soruya karşılık "Benim gelişimim otomobilin gelişiminden daha hızlı." ifadesini kullandı.

Sezgin: "Cem Bölükbaşı için ilk hedefimiz Formula 1"

Sponsor firma All-Accor Live Limitless'in Dünya Ticaret Başkanı Yiğit Sezgin, spora senelerdir ciddi sponsorluklar yapan Fransız menşeili bir firma olduklarını belirterek, "Formula 1 ve Formula 2 çok yakın zamanda elektriğe dönecek. Biz de ona göre hazırlık yapıyoruz. Sanal oyunlardan pistlere geçen ilk pilotlardan biri olan Cem Bölükbaşı için ilk hedefimiz Formula 1. Formula 1 gelene kadar ona sponsor ve destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cem Bölükbaşı'nı yurt dışında kendi platformları, kendi basını, kendi otellerinde en iyi şekilde tanıtmak istediklerini, en önemli desteklerinin bu olduğunu aktaran Sezgin, şunları söyledi:

"Formula 1'in ana sponsorlardan biri olursak, Cem'i de bu organizasyona ittirebiliriz. Tabii Cem'in de başarılarını yükseltmesi gerekiyor. Cem belki ileride Formula 1'de desteklediğimiz ekipte olabilir. Cem simülasyondan çıkan ilk Formula 2 yarışçılarından biri. Bu sektörün öncülüğünü yapacak. Bu işi yapan zengin çocuklardan değil. Normal bir aile çocuğu olmasına rağmen evde yaptığı simülasyonla buraya gelen ilk sporcu unvanını alacak, bu yüzden Formula yönetimi de çok ilgileniyor.

Bu agresifliğiyle devam ederse ki çılgın bir spor bu, o da çok korkusuz, 20'den 11'e ya da 10'a gelmek her yiğidin harcı değil, bunları becerebilen bir adam Cem. Birtakım talihsizlikler oldu, arkadan vurdular falan ama bunlar olacak. Düşmeden öğrenmek yok. Bu sene biraz erken belki ama belli olmaz, istikrarını devam ettirseydi belki 20'den 5'lere kadar gidecekti. Olacak da bu başarıları göstereceğine eminim."