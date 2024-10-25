TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, turu geçmesi halinde Yunanistan - Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’na yazdıracak. Türkiye - Ukrayna maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye - Ukrayna kadın milli futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…