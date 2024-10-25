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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Ukrayna kadın milli futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Türkiye - Ukrayna kadın futbol maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek için Türk kadın futbol tarihinde ilk defa play-off oynama hakkı kazandı. Ay-yıldızlılar, play-off 1. tur ilk maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Norveçli hakem Henrikke Nervik yönetecek. Peki, Türkiye - Ukrayna kadın milli futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Türkiye - Ukrayna maçı canlı izle ekranı, saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:57
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        • 1

          A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, turu geçmesi halinde Yunanistan - Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası’na yazdıracak. Türkiye - Ukrayna maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye - Ukrayna kadın milli futbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…

        • 2

          TÜRKİYE - UKRAYNA KADIN MİLLİ FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye - Ukrayna kadın milli futbol maçı, 25 Ekim Cuma günü saat 18.00'de başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE - UKRAYNA KADIN MİLLİ FUTBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Esenler Erok Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Ukrayna maçı, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

          Karşılaşmayı, Norveçli hakem Henrikke Nervik yönetecek. Nervik'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Monica Lokkeberg ile Line Cathrine Nymoen yapacak.

        • 4

          TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıdaki link aracılığıyla Türkiye - Ukrayna maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        • 5

          RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Müsabakanın rövanşı, 29 Ekim Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak.

        • 6

          SONRAKİ TURDA NE OLACAK?

          Tur atlayan takım Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda rakip olacak. Bu turu da geçen ekip, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.

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