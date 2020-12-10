HABERTURK.COM

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarında ülke sıralamaları belli oldu.

ABD 15 MİLYON 870 BİN KİŞİYLE İLK SIRADA

Worldometers verilerine göre dünyada koronavirüs toplam vaka sayısında ABD 15 milyon 870 bin ile ilk sırada yer alırken, onu 9.7 milyonla Hindistan, 6.7 milyonla Brezilya, 2.5 milyonla Rusya ve 2.3 milyonla Fransa izliyor.

COVİD-19 VAKALARINDA TÜRKİYE SEKİZİNCİ

Türkiye'nin 1 milyon 748 bin vakayla sekizinci olduğu koronavirüs vakalalarında dünyü sıralamasındaki ilk 10 ülke şöyle:

ABD - 15.8 milyon

Hindistan - 9.7 milyon

Brezilya - 6.7 milyon

Rusya - 2.5 milyon

Fransa - 2.3 milyon

Birleşik Krallık - 1.787 milyon

İtalya - 1.786 milyon

TÜRKİYE - 1.748 milyon

İspanya - 1.725 milyon

Arjantin - 1.475 milyon