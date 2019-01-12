Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, teröristlerden arındırılan Suriye'nin kuzeyine hastaneler inşa ederek yeniden sağlık hizmeti başlatan Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hayatın normalleşmesi için önemli projelere imza attı. Çobanbey ve El- Bab'da 200, Mare’de 75, Azez’de 25, Cerablus’ta 65, Afrin'de 85, Azez'de 200 yataklı hastaneleri yeniden inşa eden Sağlık Bakanlığı, 31 sağlık ocağını da devreye soktu.

BİN 832 SURİYELİYE SAĞLIK HİZMETİ

Suriyeli sağlık görevlilerinin eğitimiyle de yakından ilgilenen Bakanlık, 5 Başhekim, 4 Hastane Müdürü, 5 Başhemşire, 1 Uzman Tabip, 8 Tabip, 61 Sağlık Personeli ve 34 teknik personeli Suriyeli meslektaşlarının eğitimi için görevlendirdi. Bu kapsamda Türkiye’den bölgeye giden sağlık çalışanları bin 832 Suriyeli personelin kısa sürede eğitimini tamamladı.

İLETİŞİM HİZMETİ

Sağlık Bakanlığı’nın hizmetleri bununla da sınırlı kalmadı. Önemli bir çalışmaya imza atan Sağlık Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgesinde mobil iletişim sistemlerinin yeterince çalışmaması ve telli hatların altyapısının olmaması nedeniyle telsiz iletişim sistemini kurdu. Hasta sevklerini ve sağlık vakalarını etkin yönetmek için düşünülen sistem, Türkiye’nin insani yardım konusuna ne kadar önem verdiğini gösterdi. 53 adet dijital telsiz ile çalışan sistemin devreye girmesiyle Çobanbey, Mare, El Bab, Afrin, Cerablus, El Ehli, 22 adet acil sağlık hizmet istasyonu ile sağlık hizmetine muhtaç olanlar arasında irtibat kopmamış olacak.

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, yeni doğan ünitesinde bir çocuğu ziyaret ederken.

AÇILIŞ ZİYARETİ

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurtdışı Hizmet Birimleri Dairesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında telsiz hizmetinin açılışı için bölgeye ziyaret düzenlendi. Bölge ziyaretine Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sırrı Kotanoğlu'yla birlikte daire başkanları Ali Özhan ve Mustafa Taşkın ile Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Emrah Şenel ve sağlık çalışanları katıldı.