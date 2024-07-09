Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diplomasi Türkiye, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci hakkında bilgi istedi | Dış Haberler

        Türkiye, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci hakkında bilgi istedi

        Dışişleri Bakanlığının, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:48 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk gazeteciyle ilgili bilgi istendi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığının dikkatine getirildi.

        Kaynaklar, konuya ilişkin şunları kaydetti:

        "Vakit kaybedilmeksizin Suudi Arabistan makamlarından resmi olarak bilgi talep edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup vatandaşımızın ailesi düzenli olarak bilgilendirilmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #dışişleri
        #Kurtuluş Demirbaş
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail yine okula saldırdı
        İsrail yine okula saldırdı
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Kadın plaj görevlisini 3 kız kardeş feci dövdü!
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Habertürk Anasayfa