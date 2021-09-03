A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan ile karşılaşıyor.

İLK SET SONUCU | (1) TÜRKİYE: 34 - (0) SIRBİSTAN: 32

İKİNCİ SET SONUCU | (1) TÜRKİYE: 26 - (1) SIRBİSTAN: 28

SALON: Stark Arena (Belgrad)

SAAT: 18.00

YAYIN: TRT 1

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Filenin Sultanları şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükseldi. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etti. 8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.