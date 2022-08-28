Türkiye Sırbistan basketbol maçı için geri sayım başladı. Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen millilerimiz; Avrupa Elemeleri ikinci tur 2. maçında; Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. İşte, basketbolseverlerin şimdiden heyecanla beklediği Türkiye Sırbistan milli basketbol maçı ile ilgili bilgiler...