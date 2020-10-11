A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geliyor. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk ediyor. Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.
RUSYA: 0 - TÜRKİYE: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: VTB Arena
HAKEM: Matej Jug
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT 1
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Merih Demiral, Umut, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
RUSYA: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba
TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cherchesov
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582. RANDEVU
Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 272'si özel 581 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 137 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 249'u deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 766 gol attı, kalesinde 827 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 581 karşılaşmanın 500'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
ŞENOL GÜNEŞ İLE 66. KEZ
Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 19'u özel 65 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 65 maçta, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 97 gol attı, kalesinde 58 gole engel olamadı.
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 47. resmi maçına Rusya karşısında çıkacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 46 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 10'unda ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.
RUSYA İLE 7. MAÇ
A Milli Futbol Takımımız, Rusya ile tarihinde 7. kez karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 6 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı. Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.
SON MAÇTA KAYBETTİK
İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında 14 Ekim 2018'de Soçi'de karşı karşıya geldi. Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Soçi'de Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 20. dakikada Roman Neustadter ve 78. dakikada Denis Cheryshev'den geldi.
Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|20.04.1994
|Bursa
|Özel
|0-1
|22.04.1998
|Moskova
|Özel
|0-1
|31.08.2016
|Antalya
|Özel
|0-0
|05.06.2018
|Moskova
|Özel
|1-1
|07.09.2018
|Trabzon
|UEFA Uluslar Ligi
|1-2
|14.10.2018
|Soçi
|UEFA Uluslar Ligi
|0-2
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Nazım Sangare (Fenerbahçe),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Umut Meraş (Le Havre),Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)
Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Hakan Çalhanoğlu (Milan),İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Orkun Kökçü (Feyenoord),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Yusuf Yazıcı (Lille),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Emre Kılınç (Galatasaray)
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04),Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)
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