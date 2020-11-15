Milli maç hangi kanalda yayınlanıyor?

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HaberlerFutbolMilli Takım

Türkiye Rusya maçı CANLI İZLE - Milli maç hangi kanalda şifresiz yayınlanıyor?

Türkiye Rusya maçı için artık geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'ndeki 5. maçında bugün saat 20:00'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Rusya'yı konun ediyor. İşte büyük bir merakla beklenen mücadele ile ilgili önemli bilgiler..

15.11.2020 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Rusya maçı CANLI İZLE - Milli maç hangi kanalda şifresiz yayınlanıyor?

Euro 2021 öncesi A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi maçlarına devam ediyor. Bugün sahasında Rusya'yı ağırlayacak millilerimiz, 3 puan alarak çıkışa geçmek istiyor. Peki Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Rusya maçı saat 20:00'de oynanacak ve TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE RUSYA CANLI İZLE

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun

Rusya: Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Zabolonty

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