Milli maç hangi kanalda yayınlanıyor?

Euro 2021 öncesi A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi maçlarına devam ediyor. Bugün sahasında Rusya'yı ağırlayacak millilerimiz, 3 puan alarak çıkışa geçmek istiyor. Peki Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Rusya maçı saat 20:00'de oynanacak ve TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE RUSYA CANLI İZLE

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun

Rusya: Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Zabolonty