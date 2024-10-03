Türkiye Rojin'i arıyor!

REKLAM advertisement1

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme bugün baba Nizamettin Bey ve üniversite çevresindeki esnafla röportaj gerçekleştirdi. Bir büfe sahibi sorulara “Dikkatimi çeken bir durum olmadı” cevabını verdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA BUGÜN 6. GÜN

Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Rojin için köpekli, helikopterli, dalgıçlı ve özel sonar cihazlı çalışmalar yapılıyor. Şu anda Rojin’e dair bir ize rastlanmadı. Türkiye’nin gözü kulağı Van’dan gelecek iyi bir haberde.

RENAS’IN EVİNDEN CANLI YAYIN!

Canlı yayında Rojin’in en son, komşusu olan ve Kıbrıs’ta okuyan Renas isimli gençle konuştuğu kayıtlara geçti. Rojin ve Renas ne konuştu, aralarında nasıl bir konuşma geçti? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Renas’ın yaşadığı eve gitti ancak kameranın içeri girmesini istemediler. Didem Arslan Yılmaz’ın ısrarıyla sadece muhabir içeri girerek Renas’ın annesiyle konuşma sağladı. Anne bu olaylarla bir ilgilerinin olmadığını söyledi.