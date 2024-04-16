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        Haberler Dünya Türkiye, RACVIAC 51. MAG toplantısına ev sahipliği yapacak

        Türkiye, RACVIAC 51. MAG toplantısına ev sahipliği yapacak

        51'inci RACVIAC- Güvenlik İşbirliği Merkezi Çok Uluslu Danışma Grubu toplantısı İstanbul'da yapılacak. RACVIAC, Bölgesel Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlerin (GGAÖ) uygulanmasında Güneydoğu Avrupa ülkelerine eğitim desteği sağlamak, silahların kontrolü ve GGAÖ alanında bölgesel diyalog ve işbirliğine zemin oluşturmak ve bölge ülkelerini gelecekte akdedebilecekleri çok taraflı silahların kontrolü antlaşmalarına katılmaya hazırlayarak bu antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 21:52 Güncelleme: 16.04.2024 - 21:52
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        RACVIAC toplantısına Türkiye ev sahipliği yapacak
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        Türkiye, 17- 18 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan 51'inci RACVIAC- Güvenlik İşbirliği Merkezi Çok Uluslu Danışma Grubu (MAG) toplantısına ev sahipliği yapacak.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye, 2024 yılı için MAG Dönem Başkanlığı'nı üstlendi.

        Bu çerçevede; 51. MAG toplantısı 17- 18 Nisan 2024 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak.

        2000'de kurulan RACVIAC, bölgesel Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlerin (GGAÖ) uygulanmasında Güneydoğu Avrupa ülkelerine eğitim desteği sağlamak, silahların kontrolü ve GGAÖ alanında bölgesel diyalog ve iş birliğine zemin oluşturmanın yanı sıra bölge ülkelerini gelecekte akdedebilecekleri çok taraflı silahların kontrolü antlaşmalarına katılmaya hazırlayarak bu antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini uygulamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

        RACVIAC’ın asli üyeleri arasında Türkiye ile birlikte Arnavutluk, Bosna- Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan yer alıyor.

        *Haberin görseli RACVIAC tarafından servis edilmiştir.

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