Türkiye EURO 2020 puan durumu

Türkiye 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu puan tablosu, bu akşam nefes kesen bir mücadelenin sahnelendiği Fransa maçı ile birlikte araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile grup liderliği için mücadele etti ve 1-1 berabere kalarak son dünya şampiyonundan iki maçta 4 puan alarak liderliğini sürdürdü.Türkiye 19 puanla grubunda ikili averajla liderliğini sürdürürken son iki maça büyük bir avantajla girecek. İşte EURO 2020 Türkiye puan durumu...

TÜRKİYE PUAN DURUMU TABLOSU - EURO 2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu Fikstür ve Puan Cetveli

Takım OM G B M AG YG A P 1. Türkiye 8 6 1 1 16 3 13 19 2. Fransa 8 6 1 1 21 5 16 19 3. İzlanda 8 5 0 3 12 10 2 15 4. Arnavutluk 8 4 0 4 14 10 4 12 5. Andorra 8 1 0 7 1 16 -15 3 6. Moldova 8 1 0 7 2 22 -20 3

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

Türkiye 1 - 1 Fransa

İzlanda 2 - 0 Andorra

Moldova 0 - 4 Arnavutluk