Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri çeyrek final maçı hangi kanalda?
Türkiye - Polonya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Filenin Efeleri çeyrek final maçında, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Kanada'yı 3-1 mağlup eden Polonya ile karşılaşacak. A Milli Takım, başantrenör Slobodan Kovac ile yükselişe geçerek tarihinde ilk kez turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı. Peki, "Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri çeyrek final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
- 1
Türkiye - Polonya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Filenin Efeleri, çeyrek final maçında 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Kanada'yı 3-1 mağlup eden Polonya ile karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Adis Lagumdzija ve Efe Mandıracı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda en çok skor üreten isimler arasında yer aldı. Peki, "Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri çeyrek final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
- 2
FİLENİN EFELERİNDEN TARİHİ ZAFER!
Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde! A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı ve büyük bir başarıya imza attı.
Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19
EN SKORER OYUNCULAR
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Adis Lagumdzija ve Efe Mandıracı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda en çok skor üreten isimler arasında yer aldı.
Turnuvada 72 sayı üreten Adis Lagumdzija, organizasyonun en skorer beşinci ismi konumunda bulunuyor.
Servisleriyle etkili olan Efe Mandıracı ise, takımına kazandırdığı 60 sayının 13'ünü servisten elde etti.
- 3
TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde 24 Eylül Çarşamba günü saat 14.50'de Polonya ile karşılaşacak.
-
- 4
FİLENİN EFELERİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranından canlı olarak yayınlanacak
- 5
MİLLİ TAKIM KADROSU
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu