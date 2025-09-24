Habertürk
        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri çeyrek final maçı şifresiz izle

        Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle! Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Filenin Efeleri bugün bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Milliler, dünya 1 numarası Polonya'yı yenerek yarı final biletini kazanmak istiyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri çeyrek final maçı şifresiz nereden izlenir? İşte, Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle kanalı ve saati...

        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 11:46 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:46
        • 1

          A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Filenin Efeleri, bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibin heyecan dolu mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri çeyrek final maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları.

        • 2

          TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yarı final için sahaya çıkıyor.

          Filenin Efeleri, çeyrek finalde dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak.

          Türkiye-Polonya voleybol maçı, 24 Eylül 2025 Çarşamba bugün TSİ 15.00'te başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye-Polonya voleybol maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

          Millilerimiz, rakibini elemesi halinde yarı finalde İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        • 5

          TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Filenin Efeleri’nin çeyrek final mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        • 6

          KADRO

          Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

          Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

          Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

          Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

          Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
