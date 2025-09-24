A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Filenin Efeleri, bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibin heyecan dolu mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri çeyrek final maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları.