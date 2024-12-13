54 ÜLKE 12 GRUP

Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli oldu. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer aldı.

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.