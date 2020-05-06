Türkiye'nin radyo yayıncılığı 93. yılını kutluyor

AA

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk resmi radyo yayınının 6 Mayıs 1927'de yapılmaya başlanmasından dolayı 6 Mayıs Radyo Günü, 2009'dan itibaren her yıl farklı bir ilde düzenlenen "TRT Radyo Günleri" etkinliğiyle kutlandı.

Türk radyoculuğunun 93'üncü yıl dönümü kapsamında bu yıl 6 Mayıs'ta TRT tarafından planlanan "Radyo Günleri" etkinlikleri koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal oldu.

TRT Radyo Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Türkiye'deki radyo yayıncılığının 93'üncü yıl dönümü, TRT Radyolarının yayınlarıyla evlerden kutlanıyor. TRT Radyolarının gönülden gönüle kurduğu bağ ile mesafeler kısalıyor, uzaklar yakın oluyor.

- Korona günlerinde TRT Radyolarından örnek yayıncılık

TRT Radyoları, tüm dünyayı etkisi altına alan Türkiye'yi de tehdit eden pandemi sürecinde gerek yayın içeriklerinin hızla dönüştürülmesi, moral-motivasyon artırıcı program planlaması, güncel bilgi ve uyarı spotlarına yer verilmesi, gerekse üretilen içeriklerin Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) ile yapılan iş birliği çerçevesinde 600'e yakın özel ulusal/bölgesel/yerel radyolarla paylaşımı noktasında sorumlu bir yayıncılık örneği sergiledi.

TRT Radyo sanatçıları, TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası evlerinde seslendirdikleri ve sosyal medya üzerinden yayınlanan mini konserlerle ''Evde Kal" çağrısını yinelerken, "Ev Hayat Dolu" mesajını doğrulayan radyo programlarıyla kurulan bağın hiçbir koşulda kopmayacağını da göstermiş oldu.

- 93. yıla özel "Radyo Tiyatrosu"

TRT Radyolarında bir klasik haline gelen "Radyo Tiyatrosu" oyunları yıllardır yayın günü ve saati dahi değişmeksizin yayınlanmaya devam ediyor.

Her çarşamba yayınlanan "Radyo Tiyatrosu"nda bugün "Caddede İki Adam" isimli oyun dinleyenlerin beğenisine sunulacak. Zihni Göktay, İskender Bağcılar, Hikmet Körmükçü, Akasya Asıltürkmen, Oya Prosciler, Uğur Dilbaz ve Aybeniz Ece Uçan'ın seslendirdiği oyun, evde de sanattan kopmak istemeyenler için kaliteli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Adem Kaşkaya'nın yazdığı, Mazlum Kiper'in yönettiği "Caddede İki Adam" bu akşam saat 21.00'de TRT Radyo 1'de dinlenebilecek.

- Türk radyo yayıncılığı

Türkiye'de 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen çatı katından duyulan ilk anonsla başlayan radyo yayıncılığının sağlam temeller üzerinde geleceğe emin adımlarla ilerlemesinde 1964'te TRT'nin kurulması önemli bir etken oldu.

Amatör bir heyecan, profesyonel bir merak, güçlü bir inançla başlayan radyo yayıncılığında Türkiye'nin sesinin dünyaya duyurulması amaçlandı.

- TRT, ulusal ve bölgesel yayın yapan 16 kanalla Türkiye'nin sesini duyuruyor

Günümüzde TRT Radyoları, 93 yıllık köklü geçmişinden güç alarak, kamu hizmeti ilke ve esasları rehberliğinde dinleyici odaklı, dinamik yayın anlayışıyla bu alanda öncü rolünü üstleniyor. Farklı kimlik ve formatlarda yayın yapan toplam 16 ulusal ve bölgesel kanallarıyla karasal vericiler, uydu ve internet üzerinden Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuruyor.