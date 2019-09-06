Türkiye'nin milli heyecanı

A Milli Futbol Takımı, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın uluslararası organizasyonlarda mücadele verecek.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Andorra'yla, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman grubunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Karadağ'la, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde ise A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, Polonya ile karşı karşıya gelecek ve Türkiye'de milli heyecan yaşanacak.

FUTBOL

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Andorra'yı Vodafone Park'ta konuk edecek. Müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Türkiye grupta daha önce deplasmanda Arnavutluk'u 2-0, iç sahada da Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0 yenerken, rakip sahada ise İzlanda'ya 2-1 mağlup olmuştu.

BASKETBOL

2019 FIBA Dünya Kupası ilk tur E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı, tek galibiyet alarak bir üst tura yükselme şansını kaybetti.

Milliler, klasman grubundaki ilk maçını yarın Karadağ ile oynayacak. Milli takım, klasman mücadelesinde olimpiyat elemeleri hakkı arayacak.

Türkiye-Karadağ müsabakası TSİ 14.30'da başlayacak.

VOLEYBOL

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye, yarın Ankara'da Polonya ile karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Ay-yıldızlılar, müsabakayı kazanması durumunda tarihinde ikinci kez adını finale yazdıracak.

Türkiye en son 2003 yılında Ankara'da düzenlenen organizasyonun finalinde Polonya'nın rakibi olmuş ancak rakibine 3-0 yenilmişti.