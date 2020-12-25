Olay muhtar hakkında soruşturma

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Kastamonu Yamanlar Köyü'nde yaşayan Kadir Şahin, 19 yaşındaki eşi Tuğba Şahin’in kendisini bir senedir Yamanlar Köyü Muhtarı 56 yaşındaki Ahmet Özdemir ile aldattığını ve bu ilişkiden 3 aylık çocukları olduğunu iddia etmişti. Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına başvuran Kadir Şahin, kendisini aldatan eşinden boşanmak ve nüfusuna yazdırdıkları çocuğu sildirmek istediğini söylemişti.



EŞİ HAKKINDA DA 3 AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Kadir Şahin ve Tuğba Şahin, 2018 yılında Kastamonu Pınarbaşı İlçesi Yamanlar Köyü'nde tanıştı. 2017 yılında Tuğba Şahin, 17 yaşında olduğu ve ailesinin rızası olmadığı için 31 yaşındaki Kadir Şahin’e kaçtı. Ardından Muhtar Ahmet Özdemir aracılığıyla nikah kıydılar. 31 Mart 2019’da da 18 yaşındaki Tuğba Şahin, kendisinden 37 yaş büyük muhtara kaçıp onunla yaşamaya başlamıştı. Kadir Şahin de, o tarihten beri eşiyle görüşemediğini, muhtarla beraber yasak aşk yaşadıklarını ve muhtardan bir çocuk dünyaya getirdiğini, bu çocuğu da kendi nüfusuna yazdırdıklarını yayında ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından yayına bağlanan Tuğba Şahin iddiaları reddederek ilişki yaşamadıklarını söyledi. Şu anda muhtarın yanında olmadığını söyleyen Şahin, boşanmak istediğini belirtti.

KAYMAKAMLIK VE JANDARMA İFADE VERMEYE ÇAĞIRDI



Yamanlar Köyü Muhtarı Ahmet Özdemir ise bu söylemlerin gerçek olmadığını, Kadir’in eşiyle birliktelik yaşamadıklarını ifade etmişti. Bu gelişmelerin ardından Pınarbaşı İlçe Kaymakamlığı ve Pınarbaşı Jandarma Komutanlığı Kadir Şahin’i aradı ve ifadeye çağırdı. Bu konuşmaların sonucunda Tuğba Şahin hakkında, “Soybağını değiştirme, bıçakla yaralama ve annesini silahla tehdit” olmak üzere üç ayrı konuda soruşturma başlatıldı.

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