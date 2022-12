Türkiye'nin konuştuğu Fatma bulundu

İSMAİL KAÇTI, O ANLAR CANLI YAYINDA EKRANA GELDİ

Bu telefonun ardından Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekibi ile İsmail arasında sıcak kovalamaca başladı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi an be an yaşananları görüntüledi. İsmail, Fatma’yı bir dağdan jandarma ekiplerinin yanına gönderdi. Fatma hiçbir açıklama yapmadı. Fatma’nın bulunmasının ardından jandarma bu kez arazide kaçan İsmail için arama çalışması başlattı.

İsmail’in Fatma’ya kendi kullandığı telefonu da verdiği öğrenildi. Fatma canlı yayında ailesinin yanına dönmek istemediği, sığınma evine gitmek istediğini söyledi. Ekiplerin İsmail’i arama çalışması sürüyor.

Olaya dair tüm gelişmeler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek…



