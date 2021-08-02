2020 Tokyo Olimpiyatları tüm hızıyla devam ederken son günler öncesi millilerimizin son durumunu bir araya getirdik...

TÜRKİYE MADALYA DURUMU (2 AĞUSTOS 2021 - PAZARTESİ)

Milli Olimpiyat Takımımız, 2 Ağustos 2021'de şimdiye dek 1 altın ve 4 bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Millilerimiz genel madalya tablosunda ise 44. sırada yer alıyor.

Okçulukta Mete Gazoz altın madalya alırken; Tekvando'da Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, Güreş'te Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, bronz madalya kazandılar.