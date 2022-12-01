Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için yoğun eğitim

"DAHA AYRINTILI EĞİTİMLER DE VERİLECEK"
Yarbay Nazım Ata, "Yakın dönemde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hava ve Uzay Hekimliği Ana Bilim Dalı sorumluluğunda yürütülen sağlık muayenelerini geçen, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu adayları, misafir ettik. Adaylara öncelikle akademik eğitim verildi. Akademik eğitimin ardından alçak basınç odasında 25 bin fite eş değer irtifada hipoksi eğitimleri verildi ayrıca insan santrifüjü eğitim laboratuvarında da (G-Lab) akselerasyonun etkilerini deneyimlediler. Bu eğitimlerin ardından daha ayrıntılı eğitimler de verilecek. Biz bu eğitimleri vermekten mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.