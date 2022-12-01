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Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için yoğun eğitim

"Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" adaylarının eğitildiği merkez görüntülendi

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için belirlenen adayların çeşitli testlere tabi tutulduğu Eskişehir'deki askeri merkez görüntülendi

Giriş: 01.12.2022 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için belirlenen adayların çeşitli testlere tabi tutulduğu Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM), kapılarını Anadolu Ajansına açtı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevini başlatması üzerine https://uzaya.gov.tr/ internet adresinden başvurular kabul edildi.

  • Başvuranlar arasından Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek için gerekli şartları taşıyanlar belirlendi.

  • "Türkiye'nin ilk uzay yolcusu" olmak için seçilen adaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı USAEM Başkanlığında insan faktörü nedeniyle oluşan uçak kazalarının en aza indirilmesi için pilotlara uyguladığı bazı özel eğitimlerden geçirildi.

  • USAEM'de akademik eğitim verilen adaylara, alçak basınç odasında 25 bin fit irtifa basıncı ve G kuvvetine (ani hız değişimleri ve manevralar sırasında pilotların maruz kaldığı kuvvet) dayanıklılık seviyelerinin ölçüldüğü insan santrifüj (dairesel dönme hareketi gerçekleştiren makine) laboratuvarında (G-Lab) testler uygulandı.

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