Türkiye'nin ilk yüzer GES santrali kuruldu! Projenin detaylarını Bakan Yumaklı Habertürk'e anlattı

REKLAM advertisement1

Türkiye’nin en yüksek ikinci barajının yüzeyi, yüzlerce panelle donatılarak su üstünde enerji üretiyor. Kuzova Yüzer Güneş Enerji Santrali Elazığ’ın Keban Barajı’nda faaliyete başladı. Yüzer GES Projesi karasal GES’lere göre yüzde 10 daha verimli çalışıyor. Panellerin sudan yüksekliği ortalama 75-80 santimetre. Suyla teması yüzde 75 daha az. Sistem çevreci özelliğiyle de dikkat çekiyor.

“KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ AZALACAK”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı projenin ayrıntılarına yönelik Habertürk’e konuştu. “Bu projeyle küresel ısınmanın etkilerinin azalacağını ifade den Yumaklı, “Bu temiz bir enerji her şeyden evvel atıl durumda olan su rezerv varlığını kullanarak karadaki güneş enerji sistemi için gerekli olan alan ihtiyacı karşılamış olacaksınız, ülkemizin su rezervi varlığı bunu yapmak için son derece yeterli. İklim değişikliğimden etkilenecek ülke olarak suyun buharlaşmasını engelleyecek şekilde etkiye sahip olacak” diye konuştu.

“MALİYETTEN TASARRUF SAĞLAYACAK” Sisteme başarılı bir şekilde elektrik vermeye başladığını belirten Yumaklı, “Yüzde 40’a kadar üreticilerimizin çiftçilerimizin enerji maliyeti ve diğer maliyetlerden de tasarruf edilebileceğini söylememiz mümkün” dedi.