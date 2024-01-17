Türkiye'nin ilk insanlı uzay macerası için geri sayım başladı! İşte astronot ekibi!

MARCUS WANDT

1980 yılında İsveç'te doğan Marcus Wandt, İsveç Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu, filo komutanı, kanat komutanı ve baş test pilotu olarak 20 yılı aşkın havacılık deneyimine sahiptir. Daha önce Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronot rezervinin bir üyesi olan Wandt, görev görevleri süresince artık bir ESA proje astronotudur.

Wandt, 2003 ile 2014 yılları arasında İsveç Hava Kuvvetleri'nde uluslararası tatbikatlar, operasyonel testler ve operasyonel konuşlandırma dahil olmak üzere savaş pilotu olarak aktif olarak görev almıştır. Wandt, Ax-3 sırasında görev uzmanı olarak görev yapacak.