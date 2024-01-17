Türkiye'nin ilk insanlı uzay macerası için geri sayım başladı! İşte astronot ekibi!
4 kişilik ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak Dragon kapsülünün fırlatılmasına saatler kaldı. Beklenen uzay yolculuğunu yaşayacak olan ekibin hayat hikayelerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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Türkiye'nin ilk astronotu olacak olan Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de 3 kişinin daha bulunduğu bir ekiple Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. İşte uzay macerasını yaşayacak ekibin hayat hikayesi...
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Axiom Space'in uzay istasyonuna göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebatın içerisinde Gezeravcı'nın yanında, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.
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ALPER GEZERAVCI
2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya gelen Alper Gezeravcı, askeri pilottur. Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okuyan ve Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gören Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur.
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MICHAEL LOPEZ-ALEGRIA
İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya gelen Michael Lopez-Alegria, genç bir çocukken ABD'ye gitti ve vatandaşlık aldı. ABD Donanması ve NASA'da, Deniz Havacılığı, mühendislik test pilotu, NASA astronotu ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) komutanı dahil olmak üzere çeşitli rollerde 40 yılı aşkın havacılık ve uzay deneyimine sahip olan isim, şu anda Axiom Space'in baş astronotudur ve insanlık tarihinde uzay istasyonuna yapılan ilk tamamen özel görev olan Axiom Mission 1'in (Ax-1) mürettebatına komutanlık yapmıştır. 5 kez astronotluk yapan Michael, Ax-1, STS-73, STS-92 ve STS-113 uzay mekiği görevlerinde ve Soyuz TMA-9 ile uzay istasyonuna gidip gelmiş ve Expedition 14'ün komutanı olarak görev almıştır.
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MARCUS WANDT
1980 yılında İsveç'te doğan Marcus Wandt, İsveç Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu, filo komutanı, kanat komutanı ve baş test pilotu olarak 20 yılı aşkın havacılık deneyimine sahiptir. Daha önce Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronot rezervinin bir üyesi olan Wandt, görev görevleri süresince artık bir ESA proje astronotudur.
Wandt, 2003 ile 2014 yılları arasında İsveç Hava Kuvvetleri'nde uluslararası tatbikatlar, operasyonel testler ve operasyonel konuşlandırma dahil olmak üzere savaş pilotu olarak aktif olarak görev almıştır. Wandt, Ax-3 sırasında görev uzmanı olarak görev yapacak.
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WALTER VILLADEI
1974 yılının Nisan ayında Roma'da dünyaya gelen İtalyan astronot Walter Villade, İtalyan Hava Kuvvetleri'nde (ItAF) bir albaydır ve şu anda ticari uzay uçuşu girişimlerini denetleyen ItAF'ın ABD'deki temsilcilik ofisinin başkanıdır ve kendisi C-130J ve G-222'de uçuş mühendisi olarak görev yaptı ve MB339 ve Eurofighter Typhoon (EFA) ile uçuş gerçekleştirmiştir. Villadei karada, denizde ve kışın hayatta kalma eğitiminde geniş deneyime sahiptir ve Enduring Freedom (Afganistan), UNMEE (Etiyopya ve Eritre'deki BM Misyonu) ve Antica Babilonia (Irak) dahil olmak üzere yurtdışında çok sayıda askeri operasyonel faaliyete katılmıştır. Ayrıca, müttefik hava kuvvetlerinin gerçek muharebe durumları için pilotluk becerilerini pratik etmesi ve geliştirmesi için çok uluslu bir fırsat olan "Kırmızı Bayrak" gibi çok sayıda uçuş eğitim tatbikatına da katılmıştır.
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