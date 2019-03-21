Bağcılar Belediyesi ve taksici esnafı iş birliğiyle, İstanbul'un 39 ilçesindeki 150 taksi durağına konulan sandıklarda oy kullanan 36 bin taksici, bir çok kategoride başarılı isimleri seçti. Siyaset, sanat, medya ve spor dallarında başarılı bulunan 40 ismin ödüle layık görüldüğü törende Show TV, “Yılın En İyi TV Kanalı” ödülüne layık görüldü. Ayrıca kanalda ekrana gelen Pazar Sürprizi de “Yılın En İyi Magazin Programı” ödülünü aldı. Kanal adına ödülü, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın elinden, Show TV Magazin Muhabiri Kamil Sümer aldı.

'YILIN TV KANALI' SEÇİLMİŞTİ



Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve 5 binden fazla öğrencinin katıldığı anketler sonucu yılın enlerinin seçildiği Yeditepe Dilek Ödülleri’nde de Show TV öğrencilerin oylarıyla “Yılın TV Kanalı” seçilmişti.



Türkiye’nin sinema, müzik ve televizyon alanında en prestijli ödüllerinden biri olan “Türkiye Altın Palmiye Ödülleri”nde de “Yılın Televizyon Kanalı” seçilen Show TV bu ödülünü de önümüzdeki günlerde düzenlenecek tören ile alacak. Aynı törende Show TV’de ekrana gelen fenomen dizi Çukur, “Yılın Aksiyon Dizisi” ve üç sezon boyunca Show TV ekranlarını şenlendiren Yeni Gelin dizisinin sevilen oyuncusu Jessica May, “Yılın Komedi Dizi Oyuncusu” ödülünü alacak.