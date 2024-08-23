Türkiye'nin en iyi baristası Singapur'da yarışacak

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Türkiye'nin dört bir yanındaki baristalar, DaVinci Gourmet Barista Craft Şampiyonası'nda bir araya geldi.

Yarışmanın birinciliğini, İzmir'den katılan Mert Dinler elde etti.

Dinler, 50.000 TL'lik büyük ödülün sahibi olurken, aynı zamanda Türkiye'yi, Singapur'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Yarışmanın ikinciliğini İstanbul'dan Mustafa Baga, 30.000 TL'lik ödülü kazanırken, üçüncülüğü ise yine İstanbul’dan katılan Tolga Seçkin 15.000 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında, gastronomi alanındaki deneyimlerini paylaşan ve danışmanlık hizmeti sunan Oğul Türkkan; 2016, 2017 ve 2019 yıllarında elde ettiği Türkiye Barista Şampiyonu unvanıyla uluslararası birçok yarışmada jüri olarak görev alan Nisan Ağca ve 2011 yılında Londra'daki Shaker Bar School'da Moleculer Mixology eğitimi alarak Türkiye'nin ilk Moleküler Miksolojist sertifikasına sahip miksoloji uzmanı olan Bülent Sefer yer aldı.

ŞAMPİYON BÜYÜK FİNAL İÇİN SİNGAPUR'A GİDİYOR Öte yandan yarışmanın birincisi Mert Dinler, Singapur'da düzenlenecek büyük finale katılmaya hak kazandı. Büyük finalde her ülkeden temsilciler içeceklerini jüri heyetine sunacak. Büyük finali kazanan barista, 6 bin dolar nakit ödülün yanı sıra, Güney Kore'de kahve deneyim seyahatine çıkma şansı yakalayacak.