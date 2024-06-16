Türkiye'nin doğalgaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yıllık doğalgaz raporundan derlenen verilere göre, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi üretime yansımaya başladı.

Buna göre, yurt içinde toptan satış lisansı sahibi 8 şirket doğalgaz üretme yetkisine sahip bulunuyor.

Söz konusu şirketler tarafından geçen yıl üretilerek sisteme verilen doğalgaz miktarı, 2023'te önceki yıla göre yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküpe yükseldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye ve Park Place Energy Limited en fazla üretim yapan şirketler olarak öne çıktı. Türkiye'nin doğalgaz üretimi 2019'da 473,9 milyon metreküp, 2020'de 441,3 milyon metreküp, 2021'de 394,4 milyon metreküp ve 2022'de 379,8 milyon metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Üretim yapılan 10 ilde en az doğalgaz katkısının sisteme sunulduğu şehir ise 4 bin metreküple Hatay oldu.

Zonguldak'ı 243,3 milyon metreküple Tekirdağ, 108,7 milyon metreküple Kırklareli, 55,9 milyon metreküple Düzce ve 55,9 milyon metreküple İstanbul izledi.

EPDK raporunda, "Bu artışın önemli bir kısmı Karadeniz Sakarya Gaz Sahasında keşfi yapılan doğalgazın Eylül 2023 itibarıyla üretilerek sisteme verilmeye başlanmasından kaynaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de EPDK'den toptan satış lisansı alan şirketler, TPAO, Arar Petrol Ve Gaz Arama Üretim Pazarlama Anonim Şirketi, Park Place Energy Limited, Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye, Petrogas, Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Marsa Turkey B.V. ve Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Anonim Şirketi olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, geçen yıl üretilen doğalgaz, üretim bölgelerinde bulunan sınai ve ticari kuruluşlara, dağıtım şirketlerine, ithalatçı şirketlere, toptan satış şirketlerine ve kuyu başından sıkıştırılmış doğalgaz lisansı sahibi şirketlere sunuldu.