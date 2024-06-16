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        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye'nin doğalgaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı - Enerji Haberleri

        Türkiye'nin doğalgaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı

        Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı Eylül 2023 itibarıyla üreterek sisteme vermeye başlayan Türkiye'nin toplam doğalgaz üretimi, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküp oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:07
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        Türkiye'nin doğalgaz üretimi yüzde 113 arttı
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        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yıllık doğalgaz raporundan derlenen verilere göre, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi üretime yansımaya başladı.

        Buna göre, yurt içinde toptan satış lisansı sahibi 8 şirket doğalgaz üretme yetkisine sahip bulunuyor.

        Söz konusu şirketler tarafından geçen yıl üretilerek sisteme verilen doğalgaz miktarı, 2023'te önceki yıla göre yüzde 113 artarak 807,3 milyon metreküpe yükseldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye ve Park Place Energy Limited en fazla üretim yapan şirketler olarak öne çıktı. Türkiye'nin doğalgaz üretimi 2019'da 473,9 milyon metreküp, 2020'de 441,3 milyon metreküp, 2021'de 394,4 milyon metreküp ve 2022'de 379,8 milyon metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

        EPDK raporunda, "Bu artışın önemli bir kısmı Karadeniz Sakarya Gaz Sahasında keşfi yapılan doğalgazın Eylül 2023 itibarıyla üretilerek sisteme verilmeye başlanmasından kaynaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Lisans sahibi şirketlerce satışa sunulan gazın üretiminin yapıldığı illerde, ilk sırada 337,8 milyon metreküple Karadeniz gazının ön plana çıktığı Zonguldak yer aldı.

        Zonguldak'ı 243,3 milyon metreküple Tekirdağ, 108,7 milyon metreküple Kırklareli, 55,9 milyon metreküple Düzce ve 55,9 milyon metreküple İstanbul izledi.

        Üretim yapılan 10 ilde en az doğalgaz katkısının sisteme sunulduğu şehir ise 4 bin metreküple Hatay oldu.

        Türkiye'de EPDK'den toptan satış lisansı alan şirketler, TPAO, Arar Petrol Ve Gaz Arama Üretim Pazarlama Anonim Şirketi, Park Place Energy Limited, Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye, Petrogas, Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Marsa Turkey B.V. ve Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Anonim Şirketi olarak kayıtlara geçti.

        Rapora göre, geçen yıl üretilen doğalgaz, üretim bölgelerinde bulunan sınai ve ticari kuruluşlara, dağıtım şirketlerine, ithalatçı şirketlere, toptan satış şirketlerine ve kuyu başından sıkıştırılmış doğalgaz lisansı sahibi şirketlere sunuldu.

        Yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alan olan Sakarya Gaz Sahası'nda üretim yapılan kısım 2 bin 200 kilometrekareden oluşuyor. Toplam sahanın yüzde 25'inde keşif yaparak üretime başlayan Türkiye, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 19 Nisan'da yaptığı açıklamada, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz üretimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ve günlük doğalgaz üretiminin mayıs ayı gibi 5 milyon metreküpe çıkmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu sahada çok farklı lokasyonlarda rezervi yükseltecek yeni keşifler gelebilir." ifadesini kullanmıştı.

        Son olarak 24 Mayıs'ta konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-1 ve Göktepe-2 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyetleri kapsamında temmuzda yeni keşif haberi vermeyi umduklarını belirtmişti.

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