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        Haberler Dünya Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan 'Laçın Yolu' açıklaması

        Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan 'Laçın Yolu' açıklaması

        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik "Laçın Yolu iddiaları"na ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu. Önal, Azerbaycan'ın, Karabağ'da ikamet eden Ermenilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Ağdam-Hankendi yolunu tahsis ettiğini ancak samimi çabalarının karşılık bulmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 06:58
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        Önal'dan 'Laçın Yolu' açıklaması
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        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini "güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğini" söyledi.

        Önal, Ermenistan'ın, Laçın Yolu'nun insani yardımların ulaşımına kapatıldığı iddiasını taşıdığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

        Türk Büyükelçi, "Bölgede kapsamlı barış, istikrar ve işbirliği için tarihi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla Ermenistan ile tam bir normalleşme sürecine olan bağlılığımızı ifade ettik ve bu yönde adımlar attık. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

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        Bölgesel normalleşmenin ancak diyalog ve iyi niyetle sağlanabileceğini ifade eden Önal, Ermenistan'ın Laçın Yolu'na ilişkin siyasi amaçlı iddialarını dile getirmek için BMGK de dahil olmak üzere uluslararası platformları kullanma girişimlerinden Türkiye'nin duyduğu endişeyi dile getirdi.

        Sedat Önal, her şeyden önce, Azerbaycan'ın meşru kaygılarının dikkate alınması ve doğal egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gereğine değinerek, Azerbaycan'ın, Laçın Yolu'nun silahlı gruplara ikmal amacıyla kötüye kullanılması ve Karabağ'da yasa dışı maden işletilmesi konusundaki uzun süreli kaygılarına dikkati çekti.

        Önal, "Ancak bu endişeler ve hassasiyetler dikkate alınmamış ve Azerbaycan, egemenlik hakları çerçevesinde uygun gördüğü şekilde kendi topraklarında önlemler almak zorunda hissetmiştir.

        Azerbaycan'ın bu tedbirler uygulanırken insani mülahazaları gözetmeye özen gösterdiğini biliyoruz." dedi.

        Laçın Yolu üzerinden tıbbi tahliyelerin mümkün olduğunu belirten Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Azerbaycan'ın, Karabağ'da ikamet eden Ermenilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Ağdam-Hankendi yolunu tahsis ettiğini ancak samimi çabalarının karşılık bulmadığını kaydetti.

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        AZERBAYCAN İDDİALARI KATEGORİK OLARAK REDDETTİ

        Azerbaycan'ın BM nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaşar Aliyev, Ermenistan'ın Laçın Yolu'yla ilgili ortaya attığı iddiaların "asılsız ve mesnetsiz" olduğunu, tüm iddiaları kategorik olarak reddettiğini belirtti.

        Aliyev, Ermenistan'ın bu girişimini, Azerbaycan'ın "egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalamaya yönelik provokatif ve sorumsuz siyasi kampanya" olarak niteledi.

        Ermenistan'ın, uluslararası toplumu manipüle etmeye çalıştığını söyleyen Aliyev, Laçın Koridoru'nun zaten kısa süre önce açıldığı bilgisini paylaştı.

        Bölgedeki sorunun 30 yılı aşkın geçmişine vurgu yapan Azerbaycan Büyükelçisi, Ermenistan'ın son yapılan savaş sonrası, Bakü merkezli Kızılhaç'ın insani yardımının bölgeye ulaşmasını reddettiğini hatırlatarak iddialarıyla ilgili çelişkiye dikkati çekti.

        Yaşar Aliyev ayrıca, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların sosyal medyada yaptığı, düğün, doğum günü gibi yemekli kutlamaların görsellerini Güvenlik Konseyi üyelerine göstererek bölge halkının, "iddiaların aksine mutlu bir hayat sürdüğünü, açlık çekmediğini" ifade etti.

        LAÇIN YOLU TARTIŞMASI

        Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uygulamış, siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade etmemişti.

        Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu önermişti.

        Ermenistan'ın BM Büyükelçisi Mher Margarian Güvenlik Konseyine yazdığı mektupta Dağlık Karabağ halkının "tam teşekküllü bir insani felaketin eşiğinde" olduğunu iddia ederek toplantı talep etmişti.

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        #Son dakika haberler
        #Birleşmiş Milletler
        #Sedat Önal
        #Azerbaycan
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