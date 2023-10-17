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        Haberler Gündem Türkiye'nin birçok ilinde toplanan vatandaşlar İsrail'i protesto ediyor

        Türkiye'nin birçok ilinde toplanan vatandaşlar İsrail'i protesto etti

        İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurması Türkiye'de tepkiyle karşılandı. Yurdun birçok yerinde toplanan vatandaşlar İsrail'i protesto etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 23:23 Güncelleme: 17.10.2023 - 23:44
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        Türkiye genelinde İsrail'e protestolar
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        İsrail'in Gazze'de iki hastaneyi bombalamasına tepki gösteren vatandaşlar, saldırıları protesto etti.

        Ankara'da İsrail Büyükelçiliği'nin olduğu yerde tepkilerin odağındaki adres oldu. STK'lar bir araya geldi. Binlerce kişi toplandı. Saadet ve Gelecek Partisi milletvekilleri o noktaya gitti. Seymenler Parkı'nın hemen yanında toplanan grup protesto gösterileri yaptı.

        İstanbul'da da protestolar devam etti.

        İSTANBUL

        Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Beyoğlu'nda protesto etti.

        Şişhane'de toplanan grup, "İşgalciler her zaman kaybeder", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Katil İsrail, katil ABD" sloganları attı.

        TKP Merkez Komitesi üyesi Senem Doruk İnam, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Filistin'in haklı mücadelesinde her zaman yanında olduklarını söyledi.

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        İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır şiddet uyguladığını belirten İnam, "Gördüklerimiz, yaşadıklarımız karşısında boğazımız düğüm düğüm oluyor. Biz buradayken, bu konuşmayı yaparken 2 milyonu aşkın Filistinlinin üzerine bombalar yağmaya devam ediyor. Binlerce kadın, çocuk bir haftayı aşkın bir süredir bir katliamla karşı karşıya. Sular kesik, elektrik yok, salgın hastalıklar kol geziyor. Hastaneler bombalanıyor." dedi.

        İnam, İsrail'in işgalinin insanlık suçu olduğunu kaydederek, Filistin halkının direnişini meşru ve haklı bulduklarını dile getirdi.

        Bu mücadelenin bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana kadar devam edeceğine dikkati çeken İnam, "Bu gerçekleşene kadar Filistin halkının eylemleri sonuna kadar meşru olacak ve meşru kalmaya devam edecek." diye konuştu.

        Gruptakiler, konuşmaların ardından meşale yakıp, İsrail aleyhine slogan attı.

        KAHRAMANMARAŞ

        Kahramanmaraş'ta Filistin'e destek gösteri düzenlendi

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afşin temsilciliği tarafından Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenlendi.

        Şehit Er Ömer Erüstün Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        İHH Afşin Temsilcisi Durdu Özkök, burada grup adına yaptığı açıklamada, yıllardır süren işgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini söyledi.

        Binlerce Filistinlinin evleri ve arazilerinin hukuksuz şekilde işgal edildiğini aktaran Özkök, şunları kaydetti:

        "Gazze'nin etrafına örülen utanç duvarları ile son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesi inşa edildi. İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle yıllarca Filistinliler kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi veriyorlar. 75 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, Siyonist İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Filistin, her geçen gün Siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu hukuksuz adımları, işgali ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra, bütün Müslümanların kutsalı Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi hepimiz için o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır. Bizler buradan Kudüs’ü asla yalnız bırakmayacağımızı herkese haykırıyoruz. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

        Grup açıklamanın ardından dağıldı.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #israil protesto
        #haberler
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