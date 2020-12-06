Türkiye'de, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında bu yıl 7,5 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) derlenen bilgilere göre, dünyanın gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenen Anadolu toprakları, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerindeki başarılı ihracatıyla dikkati çekiyor.
Söz konusu sektörde 2019'da 6 milyar 788 milyon dolarlık önemli ihracat gerçekleştiren Türkiye, bu yılın ocak-kasım döneminde 6 milyar 532 milyon 204 bin dolarlık ihracata imza attı. Böylelikle geçen seneye göre ihracatını yüzde 6,1 artıran sektör, bu yıl en çok satışı 2,5 milyar dolarla Orta Doğu'ya gerçekleştirdi. Orta Doğu ülkelerini ise 1,5 milyar dolarla Afrika ve 815 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri izledi.
Bu süreçte 211 ülkeyi bereketli topraklarında yetişen kaliteli ve lezzetli ürünleriyle buluşturan Türkiye'de, sektörde en çok ürünü ise GAİB üyesi firmalar ulaştırdı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, Türkiye'deki ihracatçıların dünya pazarlarının belirleyici aktörleri arasında yer aldığını söyledi.
Sektördeki ihracatın salgının ilk aylarında gerilediğini hatırlatan Altunkaya, şunları kaydetti:
"Ancak girişimlerimiz ve hükümetimizin desteğiyle sınır kapılarındaki sorunlar çözüme kavuşturuldu ve sürdürülebilir ihracatın önü açıldı. Sektörümüzdeki 7,5 milyar dolarlık ihracat hedefini aralık ayının sonunda yakalayacağımıza inanıyorum. Salgınla dijital dönüşümün hızlanması ve yoğun şekilde kullanılması ihracatçılarımızın işini kolaylaştırdı. İhracatçılarımızda hızla kendisini bu değişime adapte ederek yeni dünyanın yeni ticaret şekline uyum sağladı."
GELECEK YILIN YOL HARİTASI HAZIR
Altunkaya, sürdürdükleri çalışmalarla girdikleri her pazarda kalıcı ve belirleyici olmak istediklerini vurgulayarak, tek veya birkaç pazarlı dönemlerin geride bırakıldığını dile getirdi.
Günümüzde dünyanın gidilmeyen ülkesi ve girilmeyen pazarının bırakılmadığını vurgulayan Altunkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:
"2021 için sektörel anlamda yol haritalarımızı oluşturduk. 2021'de hedefimiz olan 8 milyar doları da aşacağımıza inanıyoruz. Ülkemiz için en önemli pazarlardan birisi olan Orta Doğu ülkeleri, elbette her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu pazardaki payımızı korurken yeni pazar arayışımızı sürdürüyoruz. Şu anda hedef pazarlar arasında Afrika ve ABD bizim için büyük önem taşıyor. Salgına rağmen ihracat artışımız elbette ürün ve pazar çeşitliliğimizden kaynaklanıyor."
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