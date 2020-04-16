16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik operasyonlarına ilişkin Irak Dışişleri Bakanlığına davet edildi.
Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yıldız, Irak makamlarının ülkenin kuzeyinde son günlerde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan rahatsızlıklarını sözlü olarak dile getirdiklerini aktardı.
Görüşmede, PKK'nın sadece Türkiye açısından değil, Irak ve bölge açısından da oluşturduğu tehdidi vurguladığını kaydeden Büyükelçi Yıldız, "Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik operasyonlarının kaynağını uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler (BM) şartının meşru müdafaa ilkesinden aldığını muhataplarımıza izah ettim. Irak'tan Türkiye'ye yönelen PKK tehdidine son verilmediği sürece Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam ederek, gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğini de vurguladım." ifadelerini kullandı.
"MAHMUR KAMPI, TERÖR YUVASINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"
Yıldız, Irak tarafının Mahmur Kampı'nı gündeme getirmesiyle ilgili de, söz konusu kampın insani amaçlı kamp olma niteliğini uzun zamandan beri kaybetmiş olduğunu ve bu hususun BM'nin ilgili kuruluşlarınca da kabul edildiğini söyledi.
Büyükelçi Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mahmur Kampı'nın bir terör yuvasına dönüştüğünü ve kampa dair sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması gerektiğini muhataplarıma aktardım."
Büyükelçi Yıldız son olarak, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunu, bu çerçevede terörle mücadelede Irak'tan üzerine düşeni yapmasının beklendiğini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!