Türkiye'nin 81 iline "tavşan" çizen grafiticinin hedefi dünyayı boyamak

Henüz 12 yaşındayken tavşanlara olan sevgisini duvarlara taşıyan Baykan, bugüne kadar Türkiye genelinde 5 binden fazla grafiti çalışması yaptı.
İstanbul'da yaşamını sürdüren ve Eskişehir'e bir grafiti çalışması için gelen Baykan, talepler doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri için çizimler yapmanın dışında, okul duvarları, trafo, binaların boş kalan duvarları gibi birçok alana istenilen görselleri sprey boyalarla resmediyor.
Baykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grafiti görsellerini uluslararası çapta sergilemek istediğini anlattı.
Türkiye'nin tüm illerini gezdiğini ve en az bir tavşan figürünü o ilin sokağına çizdiğini dile getiren Baykan, "Çalıştığım firma sayesinde Türkiye'nin her iline gitme fırsatı buldum. Çantamda kıyafetlerimin arasında muhakkak birkaç sprey boya olur. Tavşan çocukluğumun en sevimli hayvanıydı. Ben de her yere tavşan çizmeye başladım. Bazen yıllar önce bir ile çizdiğim tavşanın fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyorlar. Çok duygulanıyorum." dedi.
- "Dünyayı boyamak istiyorum"
Baykan, hedefinin dünya turuna çıkmak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNİCEF) desteğiyle Kadıköy Kız Meslek Lisesi duvarına Malala Yusufzay portresini çizdim. Bu projenin içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Malala Yusufzay'ı tanımış oldum. Kız çocuklarının eşit eğitim hakkını savunmak adına yaptığımız bir çalışmaydı. Ama ikinci sırada en çok sevdiğim işim tavşanlarım. Şimdi artık dünyayı boyamak istiyorum. Tavşanlarımı dünyanın duvarlarında görmek istiyorum. Grafiti çalışmalarının sokaklarda doğru mesajı vermesi gerekiyor. Akılda kalıcı, düşündüren, doğruya, iyiliğe yönlendiren görselleri barındırması gerekiyor. Ben de bu doğrultuda çalışıyorum. Dünyanın sokaklarının buna ihtiyacının olduğunu düşünüyorum."
Genç grafiticilere de tavsiyelerde bulunan Baykan, "Çizimleriniz sizden bir şeyleri barındırsın. Şair şiirle duygularını dile getiriyor, yazar kitaplarıyla. Döner ustası dönerini keserken başarısını sergiliyor. Spreyler de bizim kalemimiz. Güzel, anlamlı, topluma faydalı çalışmalar yapmalıyız. Duvarların dilini temsil eden grafiticiler, doğru cümleler kurmalı." değerlendirmesini yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!