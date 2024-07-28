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        Haberler Bilgi Gündem TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI | 2024 Güncel MTA diri fay hattı risk haritası ile fay hattı geçen iller ve ilçeler

        Güncel MTA diri fay hattı risk haritası ile fay hattı geçen iller ve ilçeler

        Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "2025 yılının sonuna kadar Türkiye'nin tüm aktif, diri fay hatlarının paleosismolojik haritalarını çıkarmış olacağız." demişti. Bu süre zarfında geçerli olan MTA'nın yayımladığı güncel Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise yurt genelinde 45 ilde 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde 485 diri fay bulunuyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yurt genelinde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. İşte yenilenmiş diri fay hattı haritası ile fay hattı geçen deprem riskli iller ve ilçeler listesi...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.07.2024 - 00:18 Güncelleme: 28.07.2024 - 00:18
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        • 1

          Yurt genelinde yaşanan peş peşe sarsıntılar sonrasında deprem haritası araştırmaları hızlandı. Türkiye'de deprem sorgulamalarıyla ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırma faaliyetlerini harita verisini kullanarak yürütüyor. Bu bilgiler kapsamında, MTA güncel fay hattı haritası gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Türkiye fay hatları nereden, hangi illerden geçiyor? İşte MTA yenilenmiş Türkiye deprem risk haritası...

        • 2

          DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE, HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

          Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor.

          Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

        • 3

          KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

          AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

          Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

        • 4

          BATI ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

          Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'in içine alır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın uzey eteklerinde de faylar uzamaktadır.

        • 5

          İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR

          MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

        • 6

          MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

        • 7

          YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

        • 8

          TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

        • 9

          MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

          Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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