Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Giriş: 26.08.2024 - 00:19 Güncelleme: 26.08.2024 - 02:28
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaşamını yitirdi.
Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Uçar'ın naaşı, bugün Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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