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        Haberler Spor Motor Sporları Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti - Motor Sporları Haberleri

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, hayatını kaybetti

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:19 Güncelleme: 26.08.2024 - 02:28
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        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar, vefat etti
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        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaşamını yitirdi.

        Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Uçar'ın naaşı, bugün Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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        #son dakika
        #Bekir Yunus Uçar
        #Türkiye Motosiklet Federasyonu
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