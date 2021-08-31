Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin 2. turu Ankara'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nisan ayında Türkiye ve Mısır arasında, önce istihbaratlar arasında açılan kanalın, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etmişti. Bakan Çavuşoğlu'nun bu açıklamasının ardından iki ülke arasındaki görüşmelerin ikincisinin Ankara'da yapılacağı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı belirtildi.