A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - MACARİSTAN

SAAT: 21.45

HAKEM: Artur Dias

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Kaan Ayhan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç; Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz

YEDEKLER: Mert, Gökhan, Zeki, Hasan Ali, Okay, Mahmut, Kenan, İrfan Can, Ozan Tufan, Ozan Kabak, Orkun, Yusuf

TEKNİKDİREKTÖR: Şenol Güneş

MACARİSTAN: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

TEKNİK DİREKTÖR: Marco Rossi

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A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 579. kez sahaya çıkıyor.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 307'si resmi, 271'i özel 578 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 135 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 247'si deplasmanda, 251'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 578 karşılaşmanın 497'sini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

MİLLİLERİN EYLÜL KARNESİ

Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 69 maça çıktı. Milliler, bu maçların 30'unu kazanırken, 23 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi.

Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 110 gol atarken, kalesinde 93 gol gördü. Milli takımın aldığı 23 yenilginin 18'i 1992'ye kadar yaşandı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece beş kez yenildi.

Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla 1997'de San Marino ve 2013'te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926'da 6-1'le Polonya ve 1982'de 5-0'la Macaristan karşısında yaşadı.

MACARİSTAN İLE 13. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya geliyor.

İki ülke A milli takımları arasında 6'sı resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 12 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.

RESMİ MAÇLARDA TEK YENİLGİ

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

MACARLAR'DAN FAKRLI GALİBİYET

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.