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Türkiye - Macaristan: 90-64 (MAÇ SONUCU) | U19 Milli Takımı, Basketbol Dünya Kupası'nda 3'te 3 yaptı

19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası'nda ev sahibi Macaristan'ı 90-64 mağlup ederek D Grubu'nu 3'te 3'le lider tamamladı.

Giriş: 27.06.2023 - 22:27 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye - Macaristan: 90-64 (MAÇ SONUCU) | U19 Milli Takımı, Basketbol Dünya Kupası'nda 3'te 3 yaptı
AA

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası D Grubu'nda Macaristan'ı 90-64 mağlup etti.

Macaristan’ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.

Baştan sona domine ettiği maçta rakibini 26 sayı farkla yenerek 3'te 3 yapan ay-yıldızlılar, grubunu lider tamamladı. Milli takım, son 16 turunda C Grubu'nun sonuncusu ile 28 Haziran Çarşamba günü karşılaşacak.

Türkiye'de Hamza Mestoğlu 18, Karahan Efeoğlu 17 sayıyla en skorer isimler oldu.

Milliler, gruptaki ilk maçında Arjantin'i 79-67, ikinci maçında da Güney Kore'yi 91-76 mağlup etmişti.

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