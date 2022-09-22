A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u konuk ediyor.
9' Martins
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Tobias Stieler
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT 1
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TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan, Eren, Orkun, Ferdi, Cengiz, Kerem, Halil, Enes
YEDEKLER: Altay, Doğan, Tolga, İsmail, İrfan Can, Rıdvan, Yunus, Ozan, Onur, Berkan, Serdar Dursun, Serdar Gürler
TEKNİK DİREKTÖR: Stefan Kuntz
LÜKSEMBURG: Moris, Jans, Chanot, Martins, Pinto, Sanches, Sebastien Thill, Barretro, Vincent Thill, Rodrigues, Sinani
Gruptaki sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden milli takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.
Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor.
KUNTZ İLE 11. MAÇ
Milli takım, Kuntz ile çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 28 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.
Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Milliler, hazırlık maçında Konya'da konuk ettiği İtalya'ya ise 3-2 yenildi.
A Milli Takım, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0, üçüncü maçında Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 ve son maçında İzmir'de Litvanya'yı 2-0 mağlup etti.
2022'DEKİ 7. MAÇ
Ay-yıldızlı ekip, bu yıl oynadığı 6 maçta 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup olmuştu. Milli takımın tek golü Burak Yılmaz'dan gelmişti.
Bu seneki ikinci mücadelesinde İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar, rakibine 3-2 yenildi. Millilerin, bu müsabakadaki gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun kaydetti.
Milli takım, bu yıl çıktığı üçüncü maçta ise Faroe Adaları'nı Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 yendi. Milliler, dördüncü maçında ise Litvanya'yı Doğukan Sinik (2), Serdar Dursun (2), Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 6-0 mağlup ederken, beşinci maçında Lüksemburg'u Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un golleriyle yendi. Ay-yıldızlı ekip Litvanya'yı ise Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0'la geçti.
Ay-yıldızlı ekip, geçen yıl oynadığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşarken, bu maçlarda 32 gol atıp, kalesinde 25 gole engel olamadı.
609. RANDEVU
Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 331'i resmi, 277'si özel 608 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 234 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 260'ı deplasmanda, 265'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 824 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)
Savunma: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley)
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