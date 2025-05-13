Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!

Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kupayı kaldırdı.

İki kupalı isimler arasına girmeye çalışacak Okan Buruk, yarın şampiyon olması halinde bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör olacak.

Okan Buruk, Süper Lig'de ise 4. şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta bulunuyor.

Buruk, bu sezonu çifte kupayla kapatırsa 12 yıllık teknik direktörlük kariyerine 7 kupa zaferi sığdıracak.