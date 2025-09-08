Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun kura çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
Kura çekiminde açılış konuşmasını yapan Mecnun Otyakmaz, "Futbolumuzun lokomotifi Süper Ligi'mizle neredeyse yaşıt Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur kura çekiminde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Kura çekimi, futbolumuza ve tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu ay başlayan ve mayıs ayına kadar devam edecek bu güzel oyunun 2. tur heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzun, seyir zevki yüksek maçlarla ve yeni başarı hikayeleriyle katlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Futbolun tabandan tavana bir bütün olduğunu vurgulayan Otyakmaz, şöyle konuştu:
"Alt liglerin ve amatör takımların bu organizasyonda yer alması, futbolumuzun sağlam temeller üzerine oturmasını sağlıyor. Çünkü tabanı güçlü olan bir futbol yapısı, üst liglerde de başarıyı beraberinde getirir. Ülkemizin dört bir yanındaki takımları buluşturan futbolun güzelliğini ve birleştirici gücünü bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Bir spor insanı olarak bu tablo bizlere büyük gurur ve mutluluk veriyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmasını ve futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmasını temenni ediyorum. Kupaya ismini vererek futbolumuza katkı sunan Ziraat Türkiye Bankasına, tüm maçları yayınlayarak kupanın görünürlüğünün ve marka değerinin artmasına katkı sağlayan Turkuvaz Medya Grubu ile A Spor ailesine teşekkür ediyorum. Turnuvamıza renk katan, mücadeleleriyle futbol coşkusunu tüm Türkiye'ye yaşatan katılımcı tüm takımlarımıza başarılar diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
Kupada 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
Düzcespor-Atko Grup Pendikspor
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor
Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor
Galata SK-Beykoz Anadoluspor
Ankara Demirspor-Zonguldakspor
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor
Karabük İdmanyurduspor-Güzide Gebze SK
Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK
Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor
GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor
Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK
Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor
Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK
Giresunspor-52 Orduspor
Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor
Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor
Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK
Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor
Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor
Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
Niğde Belediyesispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor
Kahta 02 Spor-Adana Demirspor
Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK
Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor
Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK
Kahramanmaraşspor-Karaman FK
Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK
Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK
Kütahyaspor-Altınordu
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa Futbol
Eskişehirspor-Muğlaspor
Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK
Kestel Çilek SK-Fethiyespor
Kırıkkale FK-Manisa FK
İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SK
Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK
Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri