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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi

        Yeni formatıyla bu sezon ilk kez oynanacak Türkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:34 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:34
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        Türkiye Kupası'nda 1. tur eşleşmeleri!
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        Bu sezon yeni formatıyla düzenlenecek olan Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezonda Türkiye Kupası'nın formatında değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Bu sezon yeniden grup aşaması olacak Türkiye Kupası'na katılım hakkı elde edecek 24 takım, lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden 5 takım, doğrudan grup müsabakalarına katılırken, diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grup aşamasına adını yazdıracak.

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        Yeni formatıya düzenlenecek Türkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu kuraları da bugün çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi neticesinde eşleşmeler belirlendi. Müsabakalar 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.

        1. Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:

        Şırnak Petrol Spor Kulübü - Kurtalan Spor

        Bitlis Özgüzeldere Spor - Hakkari Zap Spor

        Dersimspor - Adıyaman FK

        23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor

        Kelkit Hürriyet Spor Kulübü - Kars 36 Spor

        Bayburt Özel İdare Spor - Serhat Ardahan Spor

        Kahramanmaraş Spor - Nevşehir Belediyespor

        Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Belediyespor

        Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

        Çankırı FK - Kırıkkale Futbol Spor Kulübü

        Uşak Spor - 1922 Konyaspor

        Bucak Belediye Oğuzhan Spor - Denizlispor

        Zonguldak Kömürspor - Bartınspor

        Sinopspor - Düzcespor

        Bozüyük Vitraspor - Bursaspor

        Yeşil Yalova FK - Yeni Çan Spor

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