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Türkiye yeni tip koronavirüs salgınıyla (Covid-19) mücadelesinde doludizgin gitmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin" ifadelerine yer verdi.



1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni paylaşımında, "1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN AŞI BİLANÇOSU

17 Haziran 2021 saat 22.55 itibariyla Toplam yapılan aşı sayısı 38 milyon 844 bin 614 oldu. Bu çerçevede 1. doz uygulanan kişi sayısı 24 milyon 691 bin 102 olarak kayıtlara geçerken, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 153 bin 512 oldu.

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