Bakan Koca rekoru açıkladı, günlük aşı dozu 1,5 milyonu aştı!

AA

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını duyurdu. Koca'nın paylaştığı verilere göre günlük aşılama sayısında yeni bir rekor kırılarak 1,5 milyon sayısı aşıldı.

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibarıyla yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler." ifadelerini kullandı.