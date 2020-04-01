AA

Dünya genelinde koronavirüs salgını, 184 ülkenin öğrencilerinin eğitimlerinin aksamasına yol açtı. AA'nın haberine göre, salgının yayıldığı ülkelerdeki öğrenci sayısının dünyadaki toplam öğrenci sayısının yüzde 87'sine karşılık geldiği ve bu rakamın 1,5 milyarın üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Yapılan araştırmalar, salgının yayıldığı ülkelerde okulların kapalı olduğunu ancak Türkiye'dekine benzer ulusal çapta bir uzaktan eğitim sisteminin kurulamadığını ortaya koydu.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarla kısa sürede 3 yeni televizyon kanalı ve kapasitesi artırılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden 18 milyonun üzerinde öğrenci için uzaktan eğitime başlandı.

MEB'in yürüttüğü uzaktan eğitim yayınlarının TRT EBA televizyonlarında 23 Mart itibarıyla başlatılması ve Bilim Kurulunun da önerisiyle 30 Nisan'a kadar sürdürülmesi kararlaştırıldı.

İlkokul, ortaokul ve liseler için ayrı ayrı açılan televizyon kanallarında 12 sınıf düzeyinde 20-25'er dakikalık ders yayınları akşam saatlerine kadar sürüyor.

İnternet üzerinden hizmet veren dünyanın en büyük dijital eğitim platformu EBA'da ise öğrencilere, 1600'den fazla ders ve 20 binin üzerinde etkileşimli içerik sunuluyor.

Çocukların derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etmeleri, ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular için EBA'yı kullanmaları öneriliyor. Sisteme yüklenme olmaması için EBA'yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiği öğrencilere bildiriliyor.

EBA'YA ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ

Tüm derslere internet üzerinden ulaşım imkanı veren EBA'ya erişim için Türkiye'deki 3 büyük GSM operatörü de 8GB'e kadar ücretsiz internet hizmeti sağlıyor.

ÖĞRENCİ İLE ÖĞRETMEN CANLI SINIFLARDA BULUŞACAK

Öte yandan Bakanlık, uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulamasının 8. ve 12. sınıflar için pilot çalışmalarını başlattı. Canlı sınıf uygulamasına 8. sınıflardaki 1 milyon 700 bin ve lise son sınıflarda okuyan 1 milyon öğrencinin katılması amaçlanıyor. Uygulamanın, pilot çalışmaların ardından kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Öğretmenler, canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacak ve televizyon dersleriyle eşgüdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderecek.

Bu arada uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencinin aynı anda internet kullanım talebiyle yaşanan yoğunluk problemlerini hızla çözüme kavuşturmak için EBA Kontrol Merkezi kuruldu.

EBA'DAKİ YENİLİKLER

Uzaktan eğitimdeki ders materyallerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, sanat, spor ve bilim etkinliklerini de bu haftadan itibaren televizyon yayınlarına ve EBA'ya entegre etti. Bakanlık, çocukların aileleri ile evde yapabilecekleri 40 deney videosu hazırladı.

TELEVİZYONLARDA SORU ÇÖZÜM SAATLERİ OLACAK

Bakanlıkça ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencileri için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları konuları kapsayan programlar hazırlanıyor.

Bu süreçte TRT EBA kanallarında sınavlara hazırlanan öğrencilerin hazırlık rutinlerine destek olmak için soru çözüm saati hazırlandı. Çocuklar, bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecek.

Bakanlık, velilerin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlık çalışmalarını da sürdürüyor.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANANLARA ÖZEL EBA AKADEMİK DESTEK

Üniversiteye hazırlık sürecindeki 11. ve 12. sınıfların kullanımı için bir süre önce hizmete alınan EBA Akademik Destek Modülü uzaktan eğitimde öğrenciler tarafından yoğun kullanılıyor. Yapay zekayla güçlendirilen sistem, uzaktan eğitim döneminde özel okul öğrencileri için de ücretsiz erişime açıldı.

EĞİTİM VERİLEN ARA BİTİĞİNDE TELAFİ EĞİTİMLERİ BAŞLAYACAK

Eğitime verilen ara bittiğinde, okulların eğitim ve öğretime yeniden açılmasıyla hızlandırılmış telafi eğitimleri başlayacak. Bu konuda Destekleme ve Yetiştirme Kursları aktif rol oynayacak. Öğrencilerin yıl sonunda ulaşması beklenen hedeflerin gerçekleşmesi için gerekirse hafta sonu ve yaz paketi de dahil olmak üzere her türlü telafi yapılacak.

ÇİN'DEKİ UZAKTAN EĞİTİM İMKANLARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de yürütülen uzaktan eğitim çalışmaları ölçeğinde bir çalışmanın sadece Çin'de görüldüğünü açıklamıştı.

Çin'de de koronavirüs salgının görülmesinden bir süre sonra uzaktan eğitim imkanları ulusal çapta devreye alındı. Ülkede, milyonlarca ziyaretçinin aynı anda internete girerek eğitim almasına imkan tanıyan bulut sistemleri kullanılmaya başlandı ve derslerin canlı sınıf şeklinde işlenebilmesi için internet alt yapısı güçlendirildi.

Diğer yandan bazı ülkelerde ulusal olmayan ancak yerel bazlı uzaktan eğitim çabalarının olduğu belirtildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!